Лобня, Московская область, 21 февраля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности задержала уроженца города Ярославля, подозреваемого в попытке подрыва машины сотрудника правоохранительных органов в Лобне по заданию украинских спецслужб, сообщили 21 февраля в ФСБ.

Кадр из видео

«Мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле одного из административных зданий городского округа Лобня», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «теракт» и «госизмена».

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Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля в подмосковной Лобне в машине Skoda Yeti, припаркованной на улице Дружбы, возле дома №6, обнаружили взрывное устройство. В результате в Лобне ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Из опасной зоны эвакуировали 56 человек. Соседние с местом ЧП улицы перекрыли. Специалисты смогли обезвредить устройство.

Ряд СМИ 19 февраля писали о задержании рядом с автомобилем мужчины. По их данным, личность подозреваемого установили. Силовики приступили к проверке подозреваемого на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

В мае 2023 года сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области подозреваемых в совершении теракта, в результате которого погиб замначальника регионального управления министерства. Теракт совершили 27 апреля. Среди подозреваемых — двое россиян и один гражданин Украины. По данным следствия, они действовали по заданию СБУ. ФСБ также выяснила, что указанные лица готовили покушения и на других представителей властей.

В августе 2023 года украинского гражданина задержали в Запорожской области за подготовку терактов против местных властей. По версии следствия, 31-летний украинец прибыл в регион, чтобы по заданию спецразведки министерства обороны Украины вести диверсионно-террористическую деятельность.