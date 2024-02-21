ФСБ обвинила «Британский совет» в разведдеятельности в интересах Киева
ФСБ: «Британский совет» ведёт разведку в Херсонской области в интересах Украины
Москва, 21 февраля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Британская правительственная организация «Британский совет» (British Council) причастна к разведдеятельности в интересах Киева. Об этом 21 февраля сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
Факт деятельности организации сотрудники спецслужбы вскрыли на территории Херсонской области. По данным ФСБ, совет через подконтрольные ему организации осуществлял разведывательную деятельность в интересах киевского режима.
В ведомстве добавили, что заявленная деятельность «Британского совета» ― развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами ― в действительности оказалась только прикрытием для работы собственных спецслужб.
«В частности, установлены факты использования иностранной организацией украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области», ― отметили в ФСБ.
Так, под влияние «Британского совета» попал житель посёлка Новая Маячка россиянин Сергей Чебукин, ранее разделявший ультранационалистические взгляды. Однако мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился к правоохранителям.
В ЦОС добавили, что подобная деятельность подпадает под действие статьи 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), за это грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Как сообщало ИА Регнум, «Британский совет» сообщил об отмене всех запланированных мероприятий и программ в России и прекращении деятельности на территории страны в марте 2018 года.
Ранее российский МИД заявил, что Москва прекращает деятельность этой организации на территории России. Такое решение стало одной из ответных мер Москвы в адрес Великобритании, которая ранее выслала 23 российских дипломата, бездоказательно обвинив Москву в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
«Британский совет» — международная организация, которая представляет Великобританию в области культуры и образования более чем в 100 странах мира. Организация работала в Москве с 1959 года.