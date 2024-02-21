Москва, 21 февраля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Британская правительственная организация «Британский совет» (British Council) причастна к разведдеятельности в интересах Киева. Об этом 21 февраля сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Факт деятельности организации сотрудники спецслужбы вскрыли на территории Херсонской области. По данным ФСБ, совет через подконтрольные ему организации осуществлял разведывательную деятельность в интересах киевского режима.

В ведомстве добавили, что заявленная деятельность «Британского совета» ― развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами ― в действительности оказалась только прикрытием для работы собственных спецслужб.

«В частности, установлены факты использования иностранной организацией украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области», ― отметили в ФСБ.

Так, под влияние «Британского совета» попал житель посёлка Новая Маячка россиянин Сергей Чебукин, ранее разделявший ультранационалистические взгляды. Однако мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился к правоохранителям.

В ЦОС добавили, что подобная деятельность подпадает под действие статьи 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), за это грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщало ИА Регнум, «Британский совет» сообщил об отмене всех запланированных мероприятий и программ в России и прекращении деятельности на территории страны в марте 2018 года.

Ранее российский МИД заявил, что Москва прекращает деятельность этой организации на территории России. Такое решение стало одной из ответных мер Москвы в адрес Великобритании, которая ранее выслала 23 российских дипломата, бездоказательно обвинив Москву в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

«Британский совет» — международная организация, которая представляет Великобританию в области культуры и образования более чем в 100 странах мира. Организация работала в Москве с 1959 года.