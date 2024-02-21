Москва, 21 февраля, 2024, 10:57 — ИА Регнум. В 2023 году предприятия «ФосАгро» установили исторический рекорд по выпуску агрохимической продукции. Об этом сообщил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, выступая на заседании совета директоров группы. По его словам, компании удалось добиться значительных успехов и сохранить уверенную динамику роста, как в области производства и сбыта, так и в части реализации инвестиционной программы.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«По итогам 2023 года наши предприятия выпустили 11,3 млн тонн агрохимической продукции, что на 2% превысило показатели 2022 года и стало очередным историческим рекордом», — заявил Михаил Рыбников. Отдельно он отметил рост производства DAP/MAP на 8,4% — до более 4,5 млн тонн. «Выпуск аммиачной селитры увеличился на 4,4%, карбамида — на 1,6%, фосфорной и серной кислот — на 4,6% и 2,5% соответственно. «ФосАгро» укрепила лидерство по суммарному объёму поставок всех видов минеральных удобрений на приоритетный внутренний рынок», — отметил гендиректор компании.

В 2024 году «ФосАгро» намерена повысить планку инвестиций до 73 млрд. Это на 9 млрд рублей больше, чем компания инвестировала в прошлом году. Как подчеркнул председатель совета директоров «ФосАгро» Виктор Черепов, последовательная реализация инвестпрограммы и уверенные темпы роста производственных показателей позволяют компании выполнять все социальные обязательства. Так, объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней, включая обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, а также экспортные пошлины по итогам прошлого года возрос на 15% — до рекордных 69 млрд рублей.

«ФосАгро» стабильно обеспечивает достойный уровень оплаты труда своих работников. Совет директоров поддержал принятое ранее правлением решение об индексации зарплат сотрудников с 1 февраля еще на 15%. «В 2021–2023 гг. средняя заработная плата сотрудников компании выросла на 60%, а в феврале 2024 года зарплаты были проиндексированы ещё на 15%. Расширяется поддержка социальных и благотворительных проектов. За последние 10 лет она увеличилась в 7 раз, и в 2022–2023 гг. суммарно превысила 25 млрд рублей. Традиционная приверженность принципам ответственного ведения бизнеса и впредь останется безусловным приоритетом для компании», — подчеркнул Виктор Черепов.

Социально ответственная политика «ФосАгро» в этом году получила высокую оценку организаторов и экспертов национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учреждённой по поручению президента России Владимира Путина. Компания победила в большинстве номинаций премии и стала обладателем высшей награды.