Чита, 21 февраля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Сотрудники силовых ведомств задержали подозреваемого в государственной измене в пользу Украины администратора Telegram-канала из Читы, пытавшегося выехать за границу. Об этом 21 февраля сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.

ФСБ России. Кадр из видео

«ФСБ России на территории Забайкальского края пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины. Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительной информации, задержанный с октября 2022 года являлся администратором контролируемой СБУ группы в мессенджере Telegram и занимался антироссийской пропагандой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868854" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Помимо этого, мужчина собирал персональные данные военных Вооружённых сил России и их близких родственников, передавая эту информацию иностранцам. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в Екатеринбурге арестовали подозреваемую в госизмене жительницу Лос-Анджелеса с гражданствами России и США. По информации силовиков, женщина с момента начала спецоперации вела сбор средств на помощь украинской армии.

ФСБ 13 февраля задержала на границе в Калининградской области жителя Пензенской области, который пытался выехать на Украину для вступления в ряды националистической группировки. Для этого задержанный связался с представителями украинских националистических террористических формирований.