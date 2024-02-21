Минск, 21 февраля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 февраля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В ходе визита белорусский лидер по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.

В связи с этим мультиспортивным мероприятием в Казань также прибудет ряд лидеров других государств, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет с рабочим визитом в Казань для участия в церемонии открытия «Игр будущего». Отмечалось, что также Мирзиёев встретится в ходе визита с Путиным.

Накануне стало известно об участии в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также президента Киргизии Садыра Жапарова.

Вечером 20 февраля президент России сообщил, что 21 февраля приедет в Казань, где встретится с главами Киргизии, Казахстана и других стран.

Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 260 опытных команд и свыше 2000 спортсменов из разных стран. Его талисманом стала жар-птица Мира, которую создали студенты из Татарстана.