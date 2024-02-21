Москва, 21 февраля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примерил «бушлат» ростовского бренда «ДНК» на выставке, проходящей в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Кадр из видео Владимир Путин примеряет бушлат

Одна из основательниц бренда показала российскому лидеру пуховик и предложила забрать его в подарок. По её словам, такие куртки носят люди по всему миру, а из-за спроса ждать его предстоит два месяца.

«Чего ж тянуть лямку. Куй железо, пока горячо!» — заявил глава государства.

Длинный чёрный пуховик на спине украшали надпись «Бушлат из России» и традиционный триколор. Основательница добавила, что куртка выдерживает 50-градусные морозы, а для её производства используют исключительно российский наполнитель. Президент в свою очередь положительно отнёсся к этому и похвалил производителя.

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Женщина, общаясь с президентом, также поинтересовалась, может ли бренд использовать фото с главой государства. На это Путин заявил, что надеется, что бушлат лучше, чем фотография.

В экспозицию выставки, помимо ростовского бренда, попали изделия победителей конкурса растущих российских производителей «Знай наших».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале американский журналист Такер Карлсон, которому удалось взять интервью у Путина, во время посещения выставки «Россия» примерил бурятский костюм. На память репортёру вручили почтовые открытки с видами Байкала. В свою очередь Карлсон признался, что хочет там побывать.

Путин на мероприятии Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля поддержал предложение пригласить китайских блогеров на фестиваль-трансляцию для продвижения в Китае российских брендов.