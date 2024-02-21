Москва, 21 февраля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Причиной задержания практически всего руководства Всероссийского общества глухих (ВОГ) стали подозрения в хищениях. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

РИА Новости/ Владимир Трефилов Президент «Всероссийского общества глухих» Станислав Иванов

Издание уточнило, что махинации с недвижимостью, принадлежащей организации, проходили сразу в шести регионах страны.

По мнению следствия, избавляясь от якобы непрофильных активов, руководство продало несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене.

Нанесённый фигурантами дела ущерб оценили в 211 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании в Москве руководящего состава Всероссийского общества глухих организация заявила 20 февраля. В числе задержанных президент Станислав Иванов, первый вице-президент общества Евгений Безруков, вице-президент ВОГ и председатель отделения в Татарстане Венера Гаулстон, помощник президента ВОГ и председатель Новосибирского отделения Михаил Брагин.

Также задержали бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко и несколько бывших руководителей отделов и сотрудников аппарата общества.

Как рассказала в беседе с ИА Регнум супруга Брагина Полина, супруг перестал выходить на связь после утреннего разговора с ней, он не нервничал и не подозревал о грядущем задержании. Женщина сообщила, что всего задержали около 20 сотрудников организации.

По её словам, правоохранители пришли в офис общества во время планового мероприятия, на которое собираются руководители отделений с разных уголков страны. Женщина отметила, что задержание супруга и других руководителей общества стало для неё неожиданностью. Она узнала обо всём из новостей.

В 2023 году бывшего руководителя ВОГ Валерия Рухледева осудили по статье «Присвоение или растрата» ч. 4 ст. 160 УК РФ, его обвинили в растрате 50 млн рублей из бюджета организации. Суд назначил ему семь лет лишения свободы.