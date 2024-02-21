Москва, 21 февраля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. За десять лет после Евромайдана Украина из самодостаточной и промышленно развитой республики бывшего Советского Союза превратилась в нищую вымирающую территорию. Об этом 21 февраля заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил в интервью «РИА Новости» дипломат, на Украине вместо ожидавшегося всеобщего благоденствия наступил масштабный системный кризис, который во многом спровоцировали и активно поддерживали страны Запада и в первую очередь США.

«Всё, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе, как бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма», — сказал он.

По словам Галузина, многие жители Украины рассчитывали на то, что страна сможет с помощью активных и глубинных реформ быстро наверстать упущенное, однако чуда не произошло и эти ожидания не оправдались.

«Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселённой республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику», — добавил замглавы МИД.

Массовые столкновения и протесты на главной площади Киева — майдане Незалежности — начались 21 ноября 2013 года после приостановки тогдашним правительством Украины подписания ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2024 года исполнилось десять лет с момента того, как снайперы расстреляли десятки людей из числа находившихся на майдане.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что администрация главы государства не готовит новых заявлений по поводу десятилетней годовщины киевского Майдана. Он уточнил, что российские официальные лица неоднократно на разных уровнях давали оценки тогдашним событиям.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 ноября 2023 года заявила, что Украина после Евромайдана превратилась в нищую вымирающую территорию. Дипломат подчеркнула, что страна также потеряла самостоятельность и находится на содержании Запада, определяющего её внешнюю и внутреннюю политику.