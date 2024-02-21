Ташкент, 21 февраля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет с рабочим визитом в Казань, где примет участие в торжественной церемонии открытия «Игр будущего». Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба лидера республики.

Максим Богодвид/РИА Новости

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 февраля совершит рабочий визит в город Казань для участия в торжественной церемонии открытия «Игр будущего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита также состоится встреча Путина с Мирзиёевым, в ходе которой лидеры двух государств обсудят вопросы реализации договорённостей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита узбекского лидера в Россию в октябре 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля приедет в Россию с рабочим визитом. Отмечалось, что в ходе него он примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.

Ранее в этот же день стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию с 20 по 21 февраля по приглашению российского лидера. Глава Киргизии также примет участие в церемонии открытия «Игр будущего».

Путин вечером 20 февраля заявил, что в среду приедет в Казань и проведёт там встречи с лидерами Киргизии, Казахстана и других государств. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 19 февраля сообщил, что помимо президента Киргизии на «Игры будущего» прибудут и лидеры других стран.

«Игры Будущего» состоятся в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них примут участие свыше 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран, которые будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине. Талисманом соревнований 2024 года стала жар-птица Мира, созданная студентами из Татарстана.