Пекин, 21 февраля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Банк Китая якобы прекратил принимать платежи из России, можно считать слухами. Об этом 21 февраля заявил сотрудник службы обслуживания международных операций китайского регулятора.

РИА Новости/ Александр Демьянчук

«Не беспокойтесь. Если бы было такое большое уведомление, мы бы заблаговременно и с самого начала проинформировали вас», — процитировал его слова ТАСС.

По словам сотрудника, ему не давали такого рода указаний, а потому сообщения о якобы прекращении обслуживания российских клиентов можно считать «слухами, распространяемыми в интернете».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин заявил, что три из четырёх крупнейших китайских банков — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — перестали принимать платежи от финансовых организаций из России. По его словам, названные кредитные организации уведомили российских клиентов о прекращении приёма платежей, а также перестали работать с российскими подсанкционными кредитными организациями.

Издание «Ведомости» 7 февраля со ссылкой на источники сообщило о прекращении крупным банком КНР Chouzhou Commercial Bank расчётов с российскими и белорусскими клиентами. Представители бизнеса заявили изданию, что из-за этого у них сорвалось несколько сделок.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этим вопросом занимается правительство. Представитель Кремля уточнил, что российская сторона находится в плотном диалоге с китайским партнёрами и будет в его рамках решать все возникающие проблемы.