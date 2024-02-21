В Банке Китая опровергли сообщения о прекращении приёма платежей из России
Пекин, 21 февраля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Банк Китая якобы прекратил принимать платежи из России, можно считать слухами. Об этом 21 февраля заявил сотрудник службы обслуживания международных операций китайского регулятора.
«Не беспокойтесь. Если бы было такое большое уведомление, мы бы заблаговременно и с самого начала проинформировали вас», — процитировал его слова ТАСС.
По словам сотрудника, ему не давали такого рода указаний, а потому сообщения о якобы прекращении обслуживания российских клиентов можно считать «слухами, распространяемыми в интернете».
Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин заявил, что три из четырёх крупнейших китайских банков — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — перестали принимать платежи от финансовых организаций из России. По его словам, названные кредитные организации уведомили российских клиентов о прекращении приёма платежей, а также перестали работать с российскими подсанкционными кредитными организациями.
Издание «Ведомости» 7 февраля со ссылкой на источники сообщило о прекращении крупным банком КНР Chouzhou Commercial Bank расчётов с российскими и белорусскими клиентами. Представители бизнеса заявили изданию, что из-за этого у них сорвалось несколько сделок.
Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этим вопросом занимается правительство. Представитель Кремля уточнил, что российская сторона находится в плотном диалоге с китайским партнёрами и будет в его рамках решать все возникающие проблемы.