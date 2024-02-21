Стокгольм, 21 февраля, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Запасы вооружения армии Швеции после поставок Украине значительно сократились и восполнить этот недостаток страна сейчас не в состоянии из-за недостатка средств. Об этом в эфире телеканала SVT заявил командующий шведскими Вооружёнными силами Йонни Линдфорс.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ожидалось, что шведская сторона сможет быстро заменить переданную Киеву технику на новую, однако планы нарушились из-за скачка цен в оборонной промышленности. Цены на некоторые военные товары выросли в два и более раза.

«Финансовой компенсации, выделяемой вооружённым силам [правительством Швеции], недостаточно, чтобы заменять вагон за вагоном [переданного оружия]», ― уточнил он.

Кроме того, шведская армия также испытывает нехватку личного состава, так как, по оценкам телеканала, значительное количество военнослужащих уехали на Украину в качестве инструкторов и консультантов для ВСУ. Из-за этого, подчеркнул Линдфорс, боеготовность страны снизилась.

Как сообщало ИА Регнум, с середины 2022 года крупнейшие европейские страны неоднократно заявляли об истощении своих оружейных запасов, в особенности калибра 155 мм. Об этом говорили в Британии, Германии и во Франции.

Начальник штаба Вооружённых сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил 10 января, что цены на боеприпасы для Украины выросли в 5–10 раз по сравнению с уровнем, который был весной 2022 года. Он утверждает, что рост стоимости произошёл из-за резко увеличившегося спроса.

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём 7 января заявил, что для руководства Швеции военная, политическая и экономическая поддержка Киева остаётся главной внешнеполитической задачей на ближайшие годы.

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины 30 января заявил, что западные страны за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд. Основными донорами Украины являются США, Германия, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды и Швеция.