Авдеевка, ДНР, 21 февраля, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Военные группировки Вооружённых сил России «Центр» нашли в освобождённой Авдеевке десятки единиц брошенной украинской армией при отступлении советской и американской техники, пригодной для ремонта. Об этом 21 февраля рассказал журналистам командира по вооружению с позывным Клевер.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Трофейная боевая машина пехоты «Брэдли» ВСУ из Авдеевки

«На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около 7–8 единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил», — сказал он.

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Военный уточнил, что бойцы ВСУ бросили эту технику во время беспорядочного отступления из города, когда поняли, что оказались в котле.

На американской бронемашине был тактический знак украинской армии в виде белого креста, и внутри она выглядит как новая, а снаружи у неё только повреждены гусеницы. Клевер уточнил, что найденную бронетехнику отремонтируют и станут использовать в интересах ВС России. При этом военный отметил плохое состояние американской техники, которую он назвал хламом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля американское издание The New York Times написало, что порядка тысячи бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести во время сдачи украинской армией Авдеевки. По словам источников издания, отступление из города было плохо спланировано и слишком поздно начато.

Ранее в этот же день военные одного из штурмовых отрядов российской группировки «Центр» сообщили подробности установки государственного флага России на здание городской администрации Авдеевки. По словам командира отряда, флаг доставили на крышу здания с помощью беспилотника.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Бойцы ВСУ сбежали из города, бросив технику и вооружение, оставив позиции до приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о сдаче Авдеевки.