Киев, 21 февраля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины тестируют переданные Великобританией беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом, сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на заместителя главкома ВСУ Вадима Сухаревского.

Иван Шилов ИА Регнум

«В некоторых подразделения ВСУ на фронте военные испытывают дроны с искусственным интеллектом, которые, в частности, передало Соединённое Королевство», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Сухаревского, главная сложность заключатся в том, чтобы научиться отличать настоящее изображение от того, которое было создано при помощи искусственного интеллекта.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания начала разработку новых беспилотных летательных аппаратов с технологией искусственного интеллекта, призванных компенсировать Украине острую нехватку артиллерии и боеприпасов. По информации источника, такой вид БПЛА планируется поставить Киеву в ближайшие несколько месяцев.