Белгород, 21 февраля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. В Москве на сегодняшний день остаются 13 пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии 30 декабря. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Четверо из них, тяжелораненых, уже переведены в обычные палаты», ― написал глава региона в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, девять человек ― три ребёнка и шесть взрослых ― проходят реабилитацию в столичных центрах.

Глава области пожелал всем скорейшего выздоровления и быстрейшего возвращения домой.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря Вооружённые силы Украины подвергли Белгород одному из самых сильных за два года обстрелов. В результате погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, 108 жителей пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал обстрел военных киевского режима спланированным терактом. В новогодние праздники атаки на город продолжались.

По данным на 6 января, из больниц выписали шесть человек, пострадавших при обстрелах, ещё 69 человек оставались в медучреждениях. Они находились в больницах Москвы и Белгорода.

Гладков 9 января сообщил, что три человека оставались в реанимации после обстрелов Белгорода со стороны украинских войск. Им провели операции. Состояние пострадавших врачи оценили как стабильно тяжёлое.

По состоянию на 6 февраля в медучреждениях Белгорода не осталось ни одного пострадавшего при обстреле города со стороны украинских военных в конце декабря 2023 года. При этом в больницах Москвы лечение проходили 15 раненых.

Украина нанесла очередной удар по Белгородской области днём 15 февраля. Обстрел украинские военные вели из западной системы РСЗО RM-70 Vampire. В результате обстрела торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. Ранения различной степени тяжести получили ещё 17 человек. Среди пострадавших четверо детей.

Член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова заявила, что, осуществляя такие атаки на Белгородскую область, Украина преследует только одну цель — закошмарить людей. И Киев не мог бы предпринимать такие атаки без согласования с Западом.