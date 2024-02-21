Симферополь, 21 февраля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель в интервью «РИА Новости» 21 февраля призвал расторгнуть договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», подписанный в Москве в сентябре 1990 года и заключённый между ГДР, ФРГ, Францией, Великобританией, США и СССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации. Мы искренне сожалеем о том, что… родина наших предков так и не обрела полного суверенитета над своими внутренними и внешними делами», — рассказал собеседник агентства.

По словам Гемпеля, этой позиции придерживается вся немецкая община полуострова, обеспокоенная политикой и действиями ФРГ в отношении России. Он также подчеркнул, что упомянутый договор определял основу для создания справедливого и надёжного мироустройства в Европе.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Юрий Гемпель заявил, что семьи русских немцев, покинувшие страну в связи с резким ухудшением ситуации во времена СССР, начали возвращаться из Германии в Крым, на свою историческую родину. По его словам, на сегодняшний день на полуострове проживает более 200 таких семей.