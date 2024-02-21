Авдеевка, ДНР, 21 февраля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Двое жителей освобождённой Авдеевки (ДНР) Юрий Филипко и его сосед Максим Чмырь помогли российским военным эвакуировать раненого бойца Вооружённых сил России. Об этом мужчины сообщили журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

«К нам пришла группа, которая выносит «двухсотых» (погибших) и «трёхсотых» (раненых). Мы ребятам помогали нести «трехсотого». Он из России… Говорит, с меня стол, что вы помогали нести», — сказал Филипко в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что сам Филипко ранее пережил инсульт, а Чмырь является инвалидом второй группы. Российские военные вывели их с территории обстреливаемого города в тыл.

Среди бойцов находился раненный в ноги солдат, которого эвакуированные мирные жители помогли нести. При этом в ходе движения ВСУ обстреляли эвакуационную группу кассетными боеприпасами.

Филипко уточнил, что им пришлось преодолеть путь около 3 км. Мужчина также заявил, что испытывает радость от того, что смог помочь раненому российскому военнослужащему.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российскими войсками. Глава государства в свою очередь поблагодарил военных и поздравил их с важной победой.

19 февраля стало известно о том, что российские бойцы доставили в госпиталь из Авдеевки более 20 раненых украинских военнослужащих, которых ВСУ бросили на поле боя. Газета The New York Times 20 февраля написала, что при отступлении киевской армии из Авдеевки попали в плен или пропали без вести до тысячи представителей Вооружённых сил Украины.