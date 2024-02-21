Наступивший 728-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением статьи американского издания The New York Times (NYT) о внушительном числе украинских военных, пропавших без вести или взятых в плен при отступлении в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Со ссылкой на неназванных военнослужащих, производивших подсчёты, СМИ сообщило, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) недосчитались от 850 до 1000 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Источники NYT признали также, что отступление ВСУ из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. В свою очередь, авторы статьи отмечают: потеря контроля над городом может усугубить ослабление морального духа украинских военных Этому предшествовало провальное контрнаступление ВСУ и смещение главнокомандующего Валерия Залужного.

О том, что потери ВСУ под Авдеевкой за 17 и 18 февраля составили 2400 военнослужащих, говорил накануне, 20 февраля, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны России Сергей Шойгу.

«Два батальона», — уточнил Верховный главнокомандующий масштаб потерь.

Тем временем российский отряд специального назначения «Викинг» в ходе зачистки Авдеевки обнаружил мины и гранаты производства США, брошенные украинскими войсками при отступлении. Судя по тому, что боеприпасы находились в комплекте со всем необходимым для их использования, боец подразделения в разговоре с «РИА Новости» предположил, что МОН-50, к примеру, попала в Авдеевку из официальной партии поставок со складов НАТО.

Также ВС РФ достигли успехов на правом берегу Днепра. О том, что артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили там пункт управления беспилотниками и склад с моторными лодками ВСУ, информирует 21 февраля Минобороны. Отмечается, что удары по целям наносились из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».

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