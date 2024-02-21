Лондон, 21 февраля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Королевский военно-морской флот (ВМС) Великобритании провёл неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной субмарины HMS Vanguard. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщило издание The Sun.

U.S. Navy Пуск ракеты Trident II

«Ракета Trident II дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», — говорится в материале.

Инцидент произошёл ещё в январе во время учений у берегов Флориды. Отмечается, что во время происшествия на борту подлодки HMS Vanguard находился глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс.

В британском оборонном ведомстве отказались предоставить подробную информацию по поводу произошедшего из соображений национальной безопасности. Неудачный пуск Trident II стал вторым подряд поле осечки, произошедшей в 2016 году.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2021 года Военно-морские силы Соединённых Штатов Америки провели в Атлантическом океане успешные испытания баллистической ракеты Trident II. В пресс-службе ВМС США заявили, что эти испытания подчеркнули готовность и способность к стратегическому сдерживанию.