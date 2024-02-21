Офицеры ВСУ продавали украинским военным наркотики
Военнопленный: офицеры ВСУ продавали украинским военным наркотики
Москва, 21 февраля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Офицеры Вооружённых сил Украины продавали своим подчинённым наркотики, заявил журналистам украинский военнопленный по имени Владимир. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По словам мужчины, он стал свидетелем, как однажды из-за наркотических средств боевики ВСУ начали стрелять друг в друга, не понимая, что они делают. Владимир также отметил, что это не единственная проблема в рядах Вооружённых сил Украины.
Он уточнил, что военные не могут уйти со службы в украинских войсках. По словам военнопленного, тех, кто отказывался участвовать в боевых действиях, уводили и избивали до смерти сотрудники СБУ.
Мужчина также признался, что сотрудники военкомата остановили его вместе с друзьями, когда их компания отправилась в бар. Всю группу задержали и пообещали после отпустить. Однако, как указал Владимир, через несколько часов им выдали амуницию и отправили на линию боевого соприкосновения.
Отряд, в котором он оказался, был полностью разбит в бою. Оставшиеся без командира военные обратились по радиосвязи к другому офицеру и запросили помощь. Однако вместо этого бойцы получили приказ оставаться на позиции.
Когда к месту подошли российские войска, боевики ВСУ решили добровольно сдаться в плен.
Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Минобороны России опубликовало запись разговора украинского военнопленного Василия Веремчука, который отметил, что в рядах ВСУ фактически нет боевой подготовки. Кроме того, по его словам, на полигоне, куда командование отправило его с сослуживцами, не было еды, пищу приходилось искать по домам.
Веремчук также пожаловался, что офицеры ВСУ не могли поставить своим подчинённым никакой задачи. Военнопленный призвал жителей Украины не брать повестки в военкоматы.