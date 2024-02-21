Москва, 21 февраля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Офицеры Вооружённых сил Украины продавали своим подчинённым наркотики, заявил журналистам украинский военнопленный по имени Владимир. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам мужчины, он стал свидетелем, как однажды из-за наркотических средств боевики ВСУ начали стрелять друг в друга, не понимая, что они делают. Владимир также отметил, что это не единственная проблема в рядах Вооружённых сил Украины.

Он уточнил, что военные не могут уйти со службы в украинских войсках. По словам военнопленного, тех, кто отказывался участвовать в боевых действиях, уводили и избивали до смерти сотрудники СБУ.

Мужчина также признался, что сотрудники военкомата остановили его вместе с друзьями, когда их компания отправилась в бар. Всю группу задержали и пообещали после отпустить. Однако, как указал Владимир, через несколько часов им выдали амуницию и отправили на линию боевого соприкосновения.

Отряд, в котором он оказался, был полностью разбит в бою. Оставшиеся без командира военные обратились по радиосвязи к другому офицеру и запросили помощь. Однако вместо этого бойцы получили приказ оставаться на позиции.

Когда к месту подошли российские войска, боевики ВСУ решили добровольно сдаться в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Минобороны России опубликовало запись разговора украинского военнопленного Василия Веремчука, который отметил, что в рядах ВСУ фактически нет боевой подготовки. Кроме того, по его словам, на полигоне, куда командование отправило его с сослуживцами, не было еды, пищу приходилось искать по домам.

Веремчук также пожаловался, что офицеры ВСУ не могли поставить своим подчинённым никакой задачи. Военнопленный призвал жителей Украины не брать повестки в военкоматы.