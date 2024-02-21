Канзас-Сити, США, 21 февраля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Обвинения в непреднамеренном убийстве предъявлены властями американского штата Миссури двум мужчинам по делу о стрельбе во время парада в Канзас-Сити. Об этом 21 февраля сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Уточняется, что, по данным полиции, стрельба началась на фоне конфликта, произошедшего между двумя группами людей, находившихся на параде во время празднования победы местной команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).

Власти не назвали возраст ни одного из мужчин, но в судебных протоколах указано что старшему из обвиняемых около 20 лет, а младшему 18 или 19 лет.

По этому же делу на прошлой неделе предъявлено обвинение двум несовершеннолетним. Они обвиняются в ненадлежащем хранении оружия и в сопротивлении полиции. Молодые люди в данный момент находятся в центре для несовершеннолетних в округе Джексон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стрельба в Канзас-Сити произошла 15 февраля во время празднования Super Bowl (Супербоул) — финала очередного сезона в американском футболе. Как уточнил начальник полиции города Стейси Грейвз, жертвой происшествия стала женщина, мать двоих детей и ведущая на местном радио. Ещё 29 человек получили ранения.

Полиция задержала троих подозреваемых в стрельбе. О ЧП доложили президенту США Джозефу Байдену.