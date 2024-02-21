Москва, 21 февраля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Российские власти примут ответные зеркальные меры, если Украина конфискует активы, принадлежащие России, сообщил заместитель министра иностранных дел МИД РФ Михаил Галузин.

Посольство Российской Федерации в Японии Михаил Галузин

«Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования возможных решений о конфискации, если такие шаги будут сочтены целесообразными», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Так замглавы ведомства прокомментировал решение Верховной рады изъять российскую собственность и планы киевского режима конфисковать два самолета Ан-148.

Галузин уточнил, что характер ответа Москвы будет зависеть от позиции собственников изымаемых активов и имущества. Он также подчеркнул, что любые попытки отчуждения российской собственности являются нелегитимными и представляют собой воровство.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января глава киевского режима Владимир Зеленский призвал лидеров западных стран передать Украине $300 млрд замороженных российских активов.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае, если Запад примет такое решение, Россия ответит своими мерами. Он уточнил, что у российских властей есть список активов, которые Москва может конфисковать у иностранцев.

Песков также добавил, что никакое теоретическое обоснование по изъятию активов у России не может являться законным.