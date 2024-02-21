Москва, 21 февраля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Визит главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу продемонстрировал безуспешность попыток Соединённых Штатов Америки подорвать отношения между Москвой и Каракасом, заявил советник Международной кризисной группы Мариано де Альба в интервью телеканалу CNN 20 февраля.

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«Была надежда, что после заключения в прошлом году соглашения между США и Венесуэлой, та сократит свои связи с Москвой. Однако их отношения всё ещё очень крепки… Во время визита Лаврова Венесуэла также указала на то, что у неё есть и свой вариант (экономического сотрудничества. — Прим. ред.)», — указал аналитик.

Де Альба подчеркнул, что между Россией и Венесуэлой сложились крайне крепкие экономические связи. Кроме того, страны поддерживают друг друга в Организации Объединённых Наций и выступают против господства США в Латинской Америке.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу, в рамках которого встретился с главой МИД страны Иваном Хилем, президентом Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес. В ходе переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Мадуро заявил о планах посетить Москву сразу после завершения президентских выборов в России.