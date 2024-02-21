Лавров прибыл в Бразилию для участия во встрече глав МИД стран G20
Бразилиа, 21 февраля, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где пройдёт встреча глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
На кадрах, которые опубликовало министерство, видно, как глава МИД выходит из самолёта. Его встречал почетный караул.
Совет МИД стран G20 соберётся в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Мероприятие пойдёт в гавани Глория. На месте проходят последние приготовления перед встречей.
Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля стало известно, что Сергей Лавров совершит в турне по странам Латинской Америки. 19 февраля он прибыл на Кубу и встретился с президентом этой республики Мигелем Диас-Канелем.
20 февраля Лавров посетил Венесуэлу, где у него были запланированы встречи с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес и главой МИД республики Иваном Хилем.