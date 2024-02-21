Одесса, Украина, 21 февраля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Жители подконтрольных киевских властям Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за повальной мобилизации, заявил в интервью «РИА Новости» 21 февраля депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Там (в Одессе и Николаеве. — Прим. ред.) люди живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных. Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую… Идёт повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, местные избегают официального трудоустройства, поскольку рискуют попасть под прицел мобилизации. В результате этого большинство семей, как и многие предприятия в этих регионах, испытывают серьёзные экономические трудности.

Как передавало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украины объявили в феврале 2022 года. Киевские власти запретили мужчинам призывного возраста покидать территорию страны. Сотрудники ТЦК стали массово вручать повестки в общественных местах, в том числе гражданам, непригодным по состоянию здоровья.

По словам полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олега Старикова, Киев прибегнул к насильственной мобилизации, однако это решение может привести к катастрофическим последствиям для ВСУ, поскольку такие бойцы не смогут сдерживать наступление российских вооружённых сил.