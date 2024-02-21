Вашингтон, 21 февраля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. «Военной машиной», победившей Наполеона и Адольфа Гитлера, назвал Россию экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выступая 20 февраля перед сторонниками. Трансляцию вёл телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», — указал Трамп, комментируя противостояние между европейскими союзниками США по НАТО и Россией.

Политик напомнил, что Россия крупнее любой из европейских стран. Трамп добавил, что странам Европы, входящим в Североатлантический альянс, необходимо нарастить расходы на оборону, так как разница с США составляет на сегодняшний день 150 миллиардов долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что случае переизбрания на второй президентский срок Трамп будет добиваться начала мирных переговоров между Украиной и Россией. По словам одного из советников экс-президента США, побудить Киев к началу переговоров с Москвой могут обещания прекратить оказывать военную помощь ВСУ.

Кроме того, политик неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа и он способен в случае победы на выборах урегулировать конфликт ещё до инаугурации. При этом, каким способом он достигнет заявленной цели, Трамп не пояснял.