Москва, 21 февраля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Некоторым сотрудникам Государственного департамента Соединённых Штатов Америки ещё только предстоит заслужить обращение «люди», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя попавшие в СМИ рекомендации Энтони Блинкена сотрудникам Госдепа использовать гендерно нейтральные термины.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что Энтони Блинкен порекомендовал своим сотрудникам воздержаться от использования слов, характеризующих гендерную идентичность человека. Вместо этого госсекретарь призвал использовать при обращении такие слова, как «родитель», «супруг» или «партнёр».

«Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам «дамы и господа», независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение «люди», на мой взгляд, некоторым из них предстоит заслужить», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Марии Захаровой.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что Государственный департамент США, как и Белый дом, отреагировал на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту и экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону истерикой. По её словам, реакция американской стороны в очередной раз изобличила лживость её подходов.