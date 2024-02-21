Вашингтон, 21 февраля, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Поручение активизировать усилия и представить невменяемым экс-президента США Дональда Трампа поручил своим помощникам по предвыборному штабу глава Белого дома США Джозеф Байден. Об этом 20 февраля сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Уточняется, что Байден поручил привлечь внимание общественности к речам своего политического оппонента, сосредоточившись на «подстрекательских комментариях» Трампа. Утверждается, что американский лидер хочет попытаться представить Трампа невменяемым, а следовательно, и непригодным для выдвижения на должность главы государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что состояние действующего президента США Байдена встревожило председателя национального комитета Республиканской партии Ронну Макдэниел. Она напомнила, что спецпрокурор министерства юстиции США Роберт Хёр выявил случаи грубого нарушения Байденом правил обращения с секретными документами по вопросам национальной безопасности, полученными когда политик был вице-президентом при президенте Бараке Обаме.

Кроме того, Макдэниел указала, что Байден публично девять раз рассказывал о своём общении с людьми, которые к тому времени были мертвы или не существовали. Путаницы в речах американского лидера стали обычным явлением.

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, ранее работавший врачом у Обамы и экс-президента Дональда Трампа, призвал Байдена 16 февраля пройти тест на когнитивные способности и публично отчитаться о результатах. Он подчеркнул, что отсутствие хорошего здоровья у главы государства несёт угрозу стране.