Вашингтон, 21 февраля, 2024, 03:40 — ИА Регнум. США и их сателлиты усугубляют ситуацию на Украине, отказываясь услышать и понять ключевые требования российской стороны, написал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье «Россия и Украина: путь к миру существует» для американского журнала Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Вместо того чтобы услышать и понять ключевые требования России — денацификацию и демилитаризацию украинских бандитов, а также отказ от русофобии и натовских планов Киева, — Вашингтон и его сателлиты только усугубляют ситуацию», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Запад передаёт оружие своим марионеткам и называет такие действия хорошими инвестициями. Кроме того, по словам Антонова, западные страны стараются не замечать военных преступлений и террористических актов, совершаемых теми, кому они поставляют вооружения.

Кроме того, посол добавил, что на Западе скрывают информацию о том, что это оружие попадает в зоны боевых действий по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Анатолий Антонов заявил, что власти США пытаются запугать собственное население угрозой, которая якобы исходит со стороны России. Он пояснил, что такими шагами американское руководство хочет оправдать расходы, связанные с поддержкой Украины.

31 января Анатолий Антонов выразил мнение о том, что власти США желают продлить украинский конфликт. Посол уточнил, что Соединённые Штаты направляют Киеву новую «смертоносную продукцию».