Штат Миссури, США, 21 февраля, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Бойцов национальной гвардии намерен направить на помощь властям Техаса в охране государственной границы губернатор американского штата Миссури Майк Парсон. Об этом 20 февраля глава штата Миссури заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум Техас

Как уточнил Парсон, первый патруль из Миссури прибудет в Техас уже в марте. Планируется, что изначально операция продлится 90 дней.

«Первично отправятся 11 офицеров, они вызвались помогать добровольно. Мы ожидаем, что первичное размещение бойцов нацгвардии начнется с 10 марта», — пояснил губернатор штата Миссури.

Парсон указал, что для его штата серьёзную угрозу представляет проникающий через границу контрабандный наркотик фентанил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, его штат продолжит противостоять наплыву нелегальных мигрантов из Мексики. По словам главы штата, после оснащения участка границы колючей проволокой количество нелегальных переходов там снизилось с нескольких тысяч до единичных случаев в день.

Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов США подписали обращение к президенту США Джозефу Байдену и отметили, что Техас имеет законное право защищать свой участок границы с Мексикой.

Власти Флориды, в свою очередь, заявили о намерении отправить около тысячи нацгвардейцев в помощь властям Техаса для урегулирования ситуации на границе с Мексикой.