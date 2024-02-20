Вашингтон, 21 февраля, 2024, 02:52 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден намерен поучаствовать в телефонном разговоре с лидерами стран G7 и с главой Украины Владимиром Зеленским. Темой созвона станет в том числе украинский конфликт. Об этом 20 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В эту субботу президент примет участие в телефонной конференции с другими лидерами G7 и… Владимиром Зеленским», — уточнила Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

По словам представителя Белого дома, в ходе предстоящей телефонной беседы лидеры планируют обсудить поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в противостоянии с Россией. Телефонная конференция назначена на 24 февраля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский отменил своё видеовыступление на конференции в Японии. Япония организовала двустороннюю конференцию с участием представителей Украины. В конференции примут участие представители около 200 японских и украинских компаний, и на неё планировали пригласить представителей посольств стран G7 в Токио.

Стороны в ходе конференции хотят определить конкретные направления для оказания помощи Украине. В Токио уже пообещали выделить на эти цели 15,8 млрд иен (106 млн долларов). На конференции по восстановлению Украины Токио и Киев намерены подписать почти 20 совместных документов.