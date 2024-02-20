Тбилиси, 21 февраля, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Европейский союз готов принять Грузию, однако для вступления в объединение стране необходимо провести ряд реформ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, — это процесс, основанный на заслугах, нужно провести реформы», — приводит слова Борреля издание Mtavari 20 февраля.

Политик отметил, что Грузии для вступления в Европейский союз необходимо уменьшить политическое давление внутри страны и бороться против антизападной риторики. Также он призвал Тбилиси провести реформы избирательного законодательства на фоне предстоящих в 2024 году парламентских выборов.

Как передавало ИА Регнум, Грузия официально подала заявку на вступление в Евросоюз в марте 2022 года, почти одновременно с Украиной и Молдавией. Статус же кандидата на вступление в ЕС Грузии предоставили 14 декабря 2023 года во время саммита в Брюсселе.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 15 декабря заявил, что руководство Европейского союза, предоставив Грузии статус кандидата, преследовало цель досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к РФ.