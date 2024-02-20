Москва, 21 февраля, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Несколько автомобилей столкнулись на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе развязки с Каширским шоссе. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что авария с участием нескольких транспортных средств произошла на внутренней стороне 26 км МКАД. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В районе места происшествия движение затруднено, водителей просят выбирать пути объезда. На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о ДТП с участием автомобиля скорой помощи и такси в центре Читы. В больницу доставили семь пострадавших. Один из них, пассажир скорой помощи, скончался в медучреждении. По факту ДТП начата доследственная проверка.

В результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в городе Артёме Приморского края пострадали несколько человек. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Higer.