Москва, 21 февраля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Западные страны потребовали от властей Украины предоставить список целей на территории России для дальнейших поставок Киеву дальнобойных ракет. Об этом сообщил журналистам осведомленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он уточнил, что на Западе хотят, чтобы украинские власти обосновали целесообразность нанесения ударов по этим объектам.

«Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения», — сказал источник, слова которого приводит «РИА Новости».

Собеседник журналистов отметил, что в НАТО отчётливо понимают, что киевский режим использует террористические методы, атакуя полученными ракетами гражданские объекты и убивая так мирных жителей.

Источник уточнил, что Североатлантический альянс стремится контролировать эксплуатацию и боевое применение поставляемого ракетного вооружения. Он подчеркнул, что НАТО фактически превращает киевский режим в террористическую организацию по аналогии с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению источника, описанная ситуация указывает на то, что альянс напрямую вовлечён в боевые действия против России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о поставках Украине более дальнобойных западных ракет, подчеркнул, что Запад ведёт войну против РФ. Он уточнил, что западные страны передают Киеву оружие, боеприпасы и разведывательные данные.

30 января 2024 года глава МИД РФ отметил, что оружие, которое передают Украине, расползается по горячим точкам и попадает в руки экстремистов и террористов. Он заметил, что на Западе стараются не замечать этой опасности.

16 февраля Лавров проинформировал, что в рекомендациях ЕС о военных поставках Киеву делается упор на дальнобойное оружие.