Стокгольм, 20 февраля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Швеция не может полностью восполнить запасы вооружений после поставок Украине на фоне роста цен, сообщил телеканал SVT со ссылкой на заявление командующего шведской армией Йонни Линдфорс.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что проблемы начались из-за нехватки финансовых средств на закупку нового оружия. В публикации говорится, что изначально шведская армия надеялась быстро заменить вооружения, переданные ВСУ.

Однако скачок цен, который наблюдается в оборонной промышленности Швеции, не помешал этому. Отмечается, что стоимость некоторых видов оружия возросла в два раза. Линдфорс предупредил, что сложившаяся ситуация приводит к ослаблению боеготовности королевства.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для Украины выросли в 5–10 раз по сравнению с уровнем, который был весной 2022 года. Он утверждает, что рост стоимости произошёл из-за резко увеличившегося спроса.

4 октября глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр объявил, что у стран Североатлантического альянса почти закончились запасы оружия для Киева. Он призвал государства нарастить оборонное производство, если те планируют дальнейшие поставки Украине.