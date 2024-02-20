Вашингтон, 20 февраля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций со стороны Соединённых Штатов Америки затронет военно-промышленный комплекс России и некоторые источники дохода в экономике страны, заявил во вторник, 20 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Последние санкции в отношении России будут направлены против целого ряда объектов, включая оборонные и промышленные предприятия, а также источники доходов для экономики», — приводит слова Салливана агентство Reuters.

Отмечается, что новый крупный пакет антироссийских санкций также анонсировал президент США Джо Байден в ходе выступления перед журналистами перед своим отъездом в Калифорнию. При этом глава американского государства отказался сообщить подробности, уточнив только, что официально о новых рестрикциях объявят в пятницу, 23 февраля.

Как передавало ИА Регнум, ранее портал Axios сообщил, что экономист Далип Сингх, который был заместителем помощника президента США по национальной безопасности и считался автором антироссийских санкций, может вернуться на прежнюю должность, которую он покинул в июне 2022 года по семейным причинам.

11 февраля издание Financial Times заявило о скором введении запрета на импорт обогащённого урана из России. По информации источника, ограничения, согласно ожиданиям представителей атомной отрасли в США, могут вступить в силу уже в 2024 году. В начале месяца в министерстве финансов страны анонсировали запрет на импорт из России несортированных алмазов массой более одного карата и различных ювелирных изделий с бриллиантами. Запрет вступит в силу с 1 марта.