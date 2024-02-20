Москва, 20 февраля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Сегодняшнее время — это время России, заявил 20 февраля президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идея для нового времени».

Kremlin.ru Владимир Путин

Россия качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной и более суверенной, уверенной в себе, заявил глава государства.

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«Это время России», — сказал Путин.

Он отметил, что регулярно совершает поездки по стране. Хотя административные службы устраивают встречи с жителями регионов регламентированно, люди всё равно говорят то, что думают.

Президент заявил, что сегодня страна переживает особенное время. Новизна в том, что Россия выходит совершенно на новый уровень стоящих перед ней задач, разнообразных вызовов. По каждому из стратегических направлений есть продвижение вперёд — в области обеспечения безопасности, экономического развития, экономического суверенитета, решения социальных задач.

Также глава государства заявил, что России нужны, особенно сегодня, сильные идеи. Это идеи, которые помогут стране развиваться. Сегодня особенное время, и формулировка «Сильные идея для нового времени» очень удачна.

Президент, выступая на форуме, заявил о провале плана Запада изолировать Россию. Недоброжелатели ставили такую задачу, и сегодня очевидно их фиаско.