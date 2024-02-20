Москва, 18 февраля, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичёва Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Доклад об этом президенту России Владимиру Путину представил в Кремле глава военного ведомства Сергей Шойгу. Глава государства поблагодарил военных и поздравил их с важной победой.

Иван Шилов ИА Регнум Освобождение Авдеевки

За сутки в Авдеевке ВСУ потеряли 1500 боевиков

В Кремле 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу представил президенту России Владимиру Путину доклад о полном взятии Авдеевки, которая являлась мощным оборонительным узлом ВСУ.

Всего в городе от украинских боевиков освободили территорию площадью 31,75 кв. км. Только за последние сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.

Глава Минобороны отметил, что сбежать из Авдеевки удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ. При оставлении позиций боевики бросали вооружение и военную технику.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки в ДНР выпустили по истечении суток после начавшегося бегства ВСУ из города.

«Приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки», — заявил Конашенков.

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В Авдеевке проводится зачистка от боевиков ВСУ

На территории освобожденной Авдеевки проводится окончательная зачистка от боевиков киевского режима. Также российским бойцам предстоит блокировать подразделения ВСУ, которые бежали из города и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Шойгу в докладе Владимиру Путину подчеркнул, что с полным взятием Авдеевки удалось отодвинуть линию фронта от Донецка, что обезопасит город от украинских террористических ударов.

В Министерстве обороны России обратили внимание на тот факт, что информация о продвижении российских войск не разглашалась до полного разгрома противника в Авдеевке и взятия города под контроль.

Наступление войск группировки «Центр» будут продолжаться для освобождения ДНР от украинских нацистов, добавил глава Минобороны.

Освобождённая Авдеевка вернулась домой, в Россию

Президент России Владимир Путин после доклада Шойгу о полном взятии Авдеевки поблагодарил военных и поздравил их с важной победой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму, в которой выразил благодарность за полное освобождение Авдеевки всем участвующим в боях подразделениям.

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку», — сказано в телеграмме, полный текст которой опубликовало Минобороны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала полное освобождение города Авдеевка в Донецкой Народной Республике, пожелав сил бойцам. По словам российского дипломата, всех недругов «так и корёжит».

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождённая Авдеевка как «вражеская цитадель» пала и теперь республика будет меньше подвергаться обстрелам боевиков, а российские военные — герои. Они это доказали в очередной раз.

По словам Пушилина, Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса — «вернулась домой, в Россию».

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Как сообщало ИА Регнум, Украина может потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс медлит с выделением дополнительного финансирования для помощи Киеву, заявил 17 февраля президент США Джо Байден.

Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком подняли российский триколор над администрацией Авдеевки, сообщил 17 февраля военный корреспондент Александр Коц.

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Украинская армия взяла на вооружение провальную стратегию 80-летней давности, которую использовала нацистская Германия во Второй мировой войне. ВСУ перешли к «активной обороне», которая для немцев обернулась поражением. Такое мнение высказал американский военный писатель, политолог Майкл Пек.

Видео разговора раненого солдата ВСУ, которого бросили сослуживцы при выходе из Авдеевки, с родными опубликовало в Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели». Украинец пожаловался, что все его боевые товарищи ушли, а у него перебиты две ноги, осколки в спине. Во время одного из таких звонков в укрытие к раненым боевикам вошли российские военные, прервавшие беседу с родными, сообщило украинское издание.