Москва, 20 февраля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. В рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия» 20 февраля состоялось пленарное заседание «Лидерство и устойчивость российской энергетики», на котором участники мероприятия обсудили успехи отрасли, а также роль регионов в её развитии. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Александр Щербак/ТАСС

Заместитель председателя правительства России Александр Новак отметил, что энергетика на сегодняшний день является одной из ключевых отраслей экономики России, и за последние 20 лет она сделала огромный скачок в своем развитии, достигнув максимальных показателей.

«Такой экономический рост был достигнут благодаря личному вниманию президента России Владимира Путина <…> Отрасль занимает порядка 20% ВВП в российской экономике. В экспорте это примерно 60%, а также около 30% доходов федерального бюджета», — уточнил Новак.

Вице-премьер добавил, что большая часть в топливно-энергетическом комплексе приходится на нефть — Россия имеет долю в 10% от всей мировой добычи. В стране разрабатывают около двух тысяч месторождений. Новак отметил, что сейчас получить нефть становится сложнее, поэтому правительство оказывает поддержку отрасли. По его словам, сейчас перед Россией стоят задачи по достижению технологического суверенитета в нефтяной промышленности.

Также Россия занимает второе место в мире по добыче и экспорту природного газа. Сейчас одним из приоритетных направлений является соединение единой системы газоснабжения с восточной — это является грандиозной исторической задачей, подчеркнул вице-премьер.

Ещё одно направление — производство сжиженного природного газа, которое составляет 31,5 млн тонн. На этом рынке Россия с нуля вышла на четвёртое место в мире, отметил Новак.

«Президент поставил задачу обеспечить к 2035 году достижение показателей не менее ста млн тонн производства сжиженного природного газа. Это амбициозная задача», ― сказал Новак.

Помимо работы на мировых рынках Россия идёт к тому, чтобы стать одной из самых газифицированных стран в мире, сказал вице-премьер. Сейчас уровень газификации — 73,8%. Его планируют довести до 83% к 2030 году.

Кроме того, востребованной в России остается добыча угля. Несмотря на все прогнозы, сейчас на этот углеводород приходится 30% мирового энергетического баланса. Россия занимает пятое место по добыче угля — в 2023 году объём составил 438 млн тонн.

Отдельно он остановился на электроэнергетической отрасли и нефтегазохимии, отметив, что отрасль продолжает расти, и Россия становится экспортёром в этом направлении.

В заседании приняли участие главы регионов, которые рассказали о роли топливно-энергетического комплекса в развитии субъектов. В частности, выступили губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщало ИА Регнум, Международная выставка «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. 15 февраля глава государства распорядился продлить выставку до 8 июля.

На выставке-форуме уже прошли Дни культуры, промышленности и каждого отдельного региона. Гости выставки могут ознакомиться с успехами, достижениями и культурой каждого российского региона.

Так, День промышленности состоялся 14 февраля. Его обширная программа продемонстрировала историю, современность и будущее промышленного комплекса страны. Тематический день стартовал с пленарной сессии, на которой зампредседателя правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров — рассказал о задачах и целях, стоящих перед промышленностью, о вызовах, с которыми отрасли пришлось столкнуться, а также о результатах и достижениях последних лет. Глава Минпромторга также рассказал о промежуточных итогах и перспективах решения задачи по ускоренному переходу на импортозамещение, поставленной президентом России Владимиром Путиным.

В рамках Форума негосударственного образования 15 февраля прошла панельная дискуссия «Синхронизация профобразования с запросами рынка: возможности частного образования». Одна из участниц дискуссии ― первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева — затронула тему регулирования процесса взаимодействия вузов, работодателей и студентов.

16 февраля на международной выставке «Россия» представили новую трёхлетнюю программу изучения и сохранения видов — биоиндикаторов арктических экосистем. Исследования, намеченные учёными и специалистами НК «Роснефть», пройдут на севере Красноярского края. Участники экспедиций изучат карскую субпопуляцию белых медведей и дикого северного оленя, обследуют популяции краснокнижных и ценных видов рыб, составят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива.