Вашингтон, 20 февраля, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Недавний доклад специального прокурора министерства юстиции США Роберта Хёра показал, что у американского президента Джо Байдена снизились когнитивные способности, и это вызывает глубокую тревогу у большого числа граждан, заявила председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел в статье, опубликованной 20 февраля изданием Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политик напомнила, что спецпрокурор выявил случаи грубого нарушения Байденом правил обращения с секретными документами по вопросам национальной безопасности, полученными, когда он был вице-президентом при президенте Бараке Обаме.

«В то время как США столкнулись с волной кризисов — от инфляции до открытой границы и нападений на американскую армию и наших союзников по всему миру, главнокомандующий должен быть проницательным, решительным и готовым руководить», — написала глава комитета.

Макдэниел напомнила, что Байден публично девять раз рассказывал, что общался с людьми, которые к тому времени были мертвы или не существовали. Путаницы в его речах стали обычным явлением, добавила она, подчеркнув, что планка для американского президента не может быть такой низкой.

Хёр 8 февраля опубликовал доклад о найденных у Байдена секретных документах. Спецпрокурор заявил, что бумаги годами лежали в гараже, в доме и офисе. Прокурор заявил, что не будет инициировать уголовное преследование президента, так как у Байдена серьёзные проблемы с памятью, и он не смог вспомнить дату смерти собственного сына. Американский лидер по этому поводу выступил и заявил, что не имеет проблем с памятью. После этого он сразу назвал президента Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, ранее работавший врачом у Обамы и экс-президента Дональда Трампа, призвал Байдена 16 февраля пройти тест на когнитивные способности и публично отчитаться о результатах. Он подчеркнул, что отсутствие хорошего здоровья у главы государства несёт угрозу стране.