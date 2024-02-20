Донецк, 20 февраля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Ход выполнения президентских программ по капитальному ремонту действующих и строительству новых зданий школ и детских садов обсуждали на заседании федерального штаба секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр просвещения Сергей Кравцов и представители регионов.

ER.ru В 2023 году в ДНР было отремонтировано 125 школ и 112 детских садов

«В 2023 году ремонт завершен в 2422 зданиях школ, из них в 1520 зданиях за счёт федеральных средств, в 902 зданиях за счет средств региональных бюджетов», — рассказал Андрей Турчак. Он также назвал регионы-лидеры, где по итогам года удалось отремонтировать больше всего школ. Наилучшие результаты зафиксированы в Дагестане, Башкирии, Чеченской Республике, Якутии, Забайкальском крае, Северной Осетии, Московской области, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Брянской, Курской областях, Республике Татарстан и Алтайском крае. Об этом информирует mkset.

В целом за двухлетний срок существования программы, которую запустили по инициативе президента РФ Владимира Путина, озвученной им на съезде «Единой России» в 2021 году, в стране завершился капитальный ремонт более четырех тысяч объектов.

Также секретарь генсовета Турчак отметил, что в этом году проведение ремонта ожидается еще в 1047 школах. Из них в 530 образовательных учреждениях окончание ремонта намечено на 2025 год.

ER.ru В 2023 году в ДНР было отремонтировано 125 школ и 112 детских садов

Отдельно Андрей Турчак затронул тему строительства новых школ. С 2019 года программа принесла России 1344 школы общей вместимостью 793 тысячи мест. По результатам прошлого года в эксплуатацию введено 430 новых школ на 250 тысяч учеников.

В свою очередь, Сергей Кравцов отметил, что согласно программе строительства новых школ всего до конца 2024 года в эксплуатацию сдадут не менее 1,3 тысячи новых зданий.

Кравцов также напомнил, что за те несколько лет, что существует программа, в России построили 1676 дошкольных учреждений, и это способствовало устранению проблемы нехватки мест в региональных детских садах.

ER.ru В 2023 году в ДНР было отремонтировано 125 школ и 112 детских садов

Секретарь генсовета также напомнил, что в мае стартует работа информационного портала ЕР «Спутник народной программы». Здесь будет собрана информация обо всех школах, которые привлечены в программу капитального ремонта. Таким образом, портал обеспечит обратную связь от жителей и оперативное решение возникающих проблем. Об этом пишет сайт ER.ru.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» выполняет в сотрудничестве с Министерством просвещения России, представляет собой часть народной программы партии. Она возникла по инициативе президента Путина, выдвинувшего соответствующее предложение на съезде «Единой России» в 2021 году. К участию в этой программе привлечены почти 7300 школ. Все этапы работ — от создания проекта до сдачи — контролируются родительскими штабами.

В Донецкой Народной Республике сложилась уникальная ситуация, не имеющая аналогов в истории. Под непрекращающимися обстрелами украинских карателей в республике происходит масштабная стройка. По народной программе «Единой России» шефы-регионы восстанавливают объекты образования, потому что наша страна готовит поколение творцов.

ER.ru В 2023 году в ДНР было отремонтировано 125 школ и 112 детских садов

«В 2023 году в республике было отремонтировано 125 школ и 112 детских садов. Кроме того, 910 образовательных организаций оборудованы новыми пищеблоками. Масштабное восстановление объектов образования продолжится и в 2024 году. Запланированы работы в десятках школ и детских садов, которые войдут в формируемый перечень объектов восстановления. Продолжается оснащение классов современным оборудованием и техникой. Проходит замена кровель, оконных и дверных проемов», — рассказала координатор по работе с обращениями граждан донецкого регионального отделения «Единой России», председатель партпроекта «Новая школа» в ДНР Татьяна Бубнова.

По словам Татьяны Бубновой, до 2030 года по народной программе «Единой России» планируется отремонтировать 425 школ и 410 детских садов. За каждым объектом закреплены депутаты местных советов и Народного совета ДНР, представители министерства образования и науки, родительские комитеты. Они постоянно контролируют процесс ремонтных работ.