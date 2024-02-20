Луганск, 20 февраля, 2024, 23:18 — ИА Регнум. «Единая Россия» совместно с Минпросвещения РФ и регионами подвела предварительные итоги выполнения президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов на заседании федерального штаба партии.

ER.ru В 2023 году в ЛНР капитально отремонтированы 122 школы и 57 детских садов

В прошлом году ремонт был завершён в 2422 школах, причем в 1520 зданиях за счет средств федерального бюджета, а в 902 зданиях за счет средств регионов. Среди регионов-лидеров, где по итогам года отремонтировано наибольшее количество школ, Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край. Об этом сообщает mkset.ru.

Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, всего за время реализации программы капитальный ремонт прошел более чем в 4 тыс. объектов.

«В этом году ремонт запланирован в 1047 школах. Из них 530 — с завершением работ в 2025 году», — добавил Турчак.

По его данным, начиная с 2019 года благодаря программе заработали 1344 школы. Их совокупная мощность 793 тыс. мест. По итогам 2023 года введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тыс. мест.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что во исполнение программы по строительству новых школ всего к концу 2024 года должно быть сдано более 1,3 тысячи новых зданий.

ER.ru В 2023 году в ЛНР капитально отремонтированы 122 школы и 57 детских садов

Он также привел данные, что в период действия программы было построено 1676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать нехватку мест в детских садах в регионах.

Андрей Турчак также отметил, что мае «Единой Россией» будет запущен информационный портал «Спутник народной программы». С его помощью можно будет отслеживать ход ремонта во всех школах, участвующих в программе капремонта. Это еще один способ получения обратной связи от жителей, в том числе для решения возникающих проблем, пишет сайт ER.RU.

ER.ru В 2023 году в ЛНР капитально отремонтированы 122 школы и 57 детских садов

В ходе заседания было отмечено, что программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует совместно с Минпросвещения РФ, является частью народной программы партии и была инициирована лидером страны Владимиром Путиным на съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ по всей стране. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы.

Региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Народного совета ЛНР Олег Коваль отметил, что в Луганской народной республике в 2024 году запланирован капитальный ремонт шести школ.

ER.ru В 2023 году в ЛНР капитально отремонтированы 122 школы и 57 детских садов

«Дети — это наше будущее, поэтому наша главная задача в том, чтобы приложить все усилия для их комфортного, безопасного и полноценного развития. В рамках народной программы «Единой России» мы уделяем большое внимание капитальному ремонту школ и детских садов. В прошлом году мы уже показали достаточно хороший результат — на территории республики прошел капитальный ремонт 122 школ и 57 детских садов. Кроме того, полным ходом продолжается модернизация школьных пищеблоков, что позволит обеспечить горячим питанием учеников школ. В этом году мы тоже не стоим на месте — капитальный ремонт запланирован в Старобельском казачьем кадетском корпусе, Краснодонской школе № 1, Золотовской школе № 16, Антрацитовском учебно-воспитательном комплексе № 1, Кировской школе № 2 и Свердловской гимназии № 2. А в рамках проекта «Единой России» «Народный контроль» наши активисты, представители родительского комитета и в целом все жители республики могут проконтролировать ход ремонта. Это помогает нам наладить связь с людьми, услышать их мнение и пожелания», — добавил Олег Коваль.