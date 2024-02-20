Мелитополь, 20 февраля, 2024, 22:10 — ИА Регнум. На заседании федерального штаба секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Министерства просвещения Сергей Кравцов обсудили с регионами реализацию президентских программ капремонта действующих и строительства новых школ и детских садов.

ER.ru В 2024 году в Запорожской области запланирован капитальный ремонт более 70 образовательных учреждений

Турчак сообщил, что в прошлом году по программе отремонтировали 2422 школы. Из них в 1520 зданиях ремонт провели за счет федеральных средств, а в 902 школах — за счет бюджетных средств регионов. В минувшем году больше всего школ отремонтировали в республиках Чечня, Северная Осетия, Дагестан, Башкирия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чувашия и Якутия, в Забайкалье, Ставропольском крае и на Алтае, а также в Подмосковье, Брянской и Курской областях.

О старте программы, действующей уже в течение двух лет, глава государства объявил на съезде «Единой России» в 2021 году. За это время капитальный ремонт был проведен более чем в 4 тысячах зданий, пишет mkset.ru.

По данным, предоставленным секретарем генсовета ЕР, в этом году капремонт будет начат в 1047 школах. В 530 из них работы завершатся в 2025 году.

В своей речи Турчак подчеркнул, что в России также ведется активное строительство новых школ. В рамках программы с момента ее запуска в стране открылись 1344 школы, рассчитанные в общей сложности на 793 тысячи мест. В прошлом году были введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.

Согласно данным, озвученным Сергеем Кравцовым, из строящихся по программе новых школьных зданий до конца этого года не менее 1,3 тысячи должны быть достроены.

Глава министерства добавил, что за годы существования программы в России построили 1676 новых детсадов. Таким образом, нехватка мест в дошкольных учреждениях в регионах была устранена.

Секретарь генсовета рассказал, что в мае текущего года представители партии запустят инфопортал «Спутник народной программы». На сайте будет размещена информация обо всех школах, участвующих в программе капремонта. Здесь же можно будет получать обратную связь от граждан, чтобы своевременно реагировать на их обращения.

Реализуемая «Единой Россией» при участии Минпросвещения программа капремонта школ включена в состав народной программы партии. Как сообщает сайт ER.RU, программа была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. В нее входят почти 7300 школ. Все этапы работ от проектирования до приемки контролируются родительскими штабами.

ER.ru В 2024 году в Запорожской области запланирован капитальный ремонт более 70 образовательных учреждений

«В 2024 году в Запорожской области запланирован капитальный ремонт более 70 образовательных учреждений. Это значительный шаг в развитии образования и инфраструктуры нашей области. Как известно, состояние учебных заведений напрямую влияет на качество образования. Капитальный ремонт позволит не только обновить материально-техническую базу, но и создать комфортные условия для обучающихся и педагогов. Отремонтированные школы, детские сады и колледжи будут обеспечены современным оборудованием, новой мебелью и свежим ремонтом, что повысит качество образовательного процесса. Важно отметить, что контроль за процессом капитального ремонта будет осуществляться совместными усилиями. Родители, педагоги и представители общественности будут активно вовлечены в процесс контроля и наблюдения за ремонтом образовательных объектов. Мы призываем активно вносить свои предложения и комментарии, чтобы процесс капитального ремонта был максимально прозрачным и эффективным», — рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Запорожской области, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Ангелина Ярчук.