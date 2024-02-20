Херсон, 20 февраля, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Ход выполнения президентских программ по капитальному ремонту действующих и строительству новых зданий школ и детских садов стал темой обсуждения на заседании федерального штаба с участием секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, министра просвещения Сергея Кравцова и представителей регионов.

ER.ru По партийному проекту «Единой России» «Новая школа» будут модернизированы шесть образовательных организаций Херсонской области

«В 2023 году ремонт завершен в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 зданиях — за счёт федеральных средств, 902 зданиях — за счет средств региональных бюджетов», — отметил Андрей Турчак. Он также перечислил регионы-лидеры, где по итогам года ремонт провели в наибольшем числе школ. Наилучшие результаты наблюдались в Дагестане, Башкирии, Чеченской Республике, Якутии, Забайкалье, Северной Осетии, Подмосковье, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье, Брянской, Курской областях, Татарстане и Алтайском крае. Об этом пишет mkset.

В целом за двухлетний период существования программы, которую запустили по инициативе президента РФ Владимира Путина, озвученной им на съезде «Единой России» в 2021 году, в стране состоялся капитальный ремонт более четырех тысяч объектов.

ER.ru По партийному проекту «Единой России» «Новая школа» будут модернизированы шесть образовательных организаций Херсонской области

Также секретарь генсовета Турчак отметил, что в этом году ремонт намечен еще в 1047 школах. Из них в 530 образовательных учреждениях окончание ремонтных работ ожидается в 2025 году.

Отдельно Андрей Турчак упомянул тему строительства новых школ. С 2019 года программа обеспечила стране 1344 школы общей вместимостью 793 тысячи мест. По результатам прошлого года свои двери открыли 430 новых школ на 250 тысяч учеников.

В свою очередь Сергей Кравцов отметил, что по программе строительства новых школ всего до конца 2024 года в эксплуатацию сдадут не менее 1,3 тысячи новых зданий.

ER.ru По партийному проекту «Единой России» «Новая школа» будут модернизированы шесть образовательных организаций Херсонской области

Он также напомнил, что за несколько лет существования программы в России открыли 1676 дошкольных учреждений, это положило конец проблеме нехватки мест в региональных детских садах.

Секретарь генсовета, кроме того, напомнил о запуске портала ЕР «Спутник народной программы». Сюда будет поступать информация обо всех школах, которые задействованы в программе капитального ремонта. Таким образом, портал обеспечит поступление обратной связи от жителей и оперативное решение возникающих проблем, сообщает сайт ER.ru.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» выполняет при поддержке Министерства просвещения России, представляет собой часть народной программы партии. Она возникла по инициативе президента Путина, озвучившего соответствующее предложение на съезде «Единой России» в 2021 году. К участию в этой программе привлечены почти 7300 школ. Все этапы работ — от разработки проекта до сдачи — контролируются родительскими штабами.

ER.ru По партийному проекту «Единой России» «Новая школа» будут модернизированы шесть образовательных организаций Херсонской области

«В настоящее время по народной программе в области возводят и реконструируют более 40 объектов. Важным сектором работы для «Единой России» в Херсонской области остаются вопросы образования. В мае прошлого года усилиями партии совместно с руководством региона была открыта школа в Ивановке, которая не работала практически год. 380 детей сели за парты и приступили к учебе. Летом прошлого года Херсонское региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» включило в программу ремонта и реконструкции 10 школ региона. Благодаря региону-шефу, Краснодарскому краю, ремонтируются Новотроицкая школа №1, Генические школы № 3 и 4, Рязанская область ремонтирует Новотроицкую школу № 2, Александровскую школу, Александровский детский сад, Владимиро-Ильинскую школу и Владимиро-Ильинский детский сад, Червонскую, Ровненскую, Сокологорненскую школы и Азовский детский сад «Светлячок». Сегодня две школы по народной программе уже отремонтированы, в 13 пока идет ремонт. Работы проводят и в 10 детсадах. В рамках проекта также произведена закупка и монтаж 130 единиц оборудования для пищеблоков образовательных учреждений. Закуплено и введено в эксплуатацию 56 школьных автобусов. В этом году по партийному проекту «Единой России» «Новая школа» будут модернизированы 6 образовательных организаций Херсонской области. Школы находятся в Геническом, Каланчакском и Скадовском районах. Минпросвещения России включило эти объекты в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». Благодаря этому уже в текущем году их модернизируют и отремонтируют. Помимо капитального ремонта, планируется провести оснащение современным оборудованием и материалами для организации учебного процесса. Региональное минобразования сообщает, что также будет проведена подготовка и повышение квалификации учителей. Все работы будут проводиться под народным контролем «Единой России». За каждой из включенных в программу школ закреплены депутаты Херсонской областной думы. Геническую санаторную школу-интернат буду курировать лично», — рассказал сенатор РФ, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.