Омск, 20 февраля, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл екатеринбургский ХК «Автомобилист» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась 20 февраля в Омске.

Пресс-служба «Авангарда»

Нападающий победителей Томаш Юрчо оформил на встрече дубль, забив первые две шайбы на второй и 26-й минуте. Также в составе «Авангарда» по голу забили Валентин Пьянов (31-я минута) и Иван Николишин (40).

В команде гостей отличились Алексей Макеев и Андрей Обидин, забросившие по шайбе ближе к концу матча, на 50-й и 53-й минутах.

Для омского клуба это уже 43-я победа в сезоне. «Авангард» установил новый рекорд в КХЛ. До этого рекорд был 42 победы, установленный этим же клубом в сезоне 2010/2011.

«Авангард» находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в копилке 90 очков. «Автомобилист» — на пятом, у клуба 78 очков.

Следующие игры для обеих команд пройдут 22 февраля. Омский клуб дома примет «Ладу» из Тольятти, «Автомобилисту» снова предстоит выездная игра, команда встретится с «Барысом» в казахстанской столице Астане.

Как сообщало ИА Регнум, «Авангард» возглавил турнирную таблицу КХЛ 17 февраля, победив магнитогорский «Металлург» в домашнем матче со счётом 3:0. Для вратаря омской команды Павла Хомченко это был первый матч за клуб, когда он не пропустил ни одного года. Хоккеист отразил 40 бросков по воротам.