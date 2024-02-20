Москва, 20 февраля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля пошутил про «диктатуру» из-за строгого модерирования, назвав себя «единственным гарантом».

РИА Новости / Кристина Кормилицына

«Вот видите, как у нас — диктатура фактически. Я единственный гарант», — пошутил российский лидер.

На форуме после продолжительного выступления российского президента один из участников сессии отметил, что хотел бы дать небольшое дополнение. Тогда генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на правах модератора напомнила, что время президента ограничено и дальше запланированы выступления других участников.

Путин 20 февраля принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Каждый житель России на специальной платформе может поделиться своей идеей или проектом, получить необходимую экспертизу и поддержку в реализации.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале на встрече с участниками проекта «Всё для победы» в Туле Путин пошутил над рекламой в украинском приложении для борьбы с беспилотниками. Тогда глава государства цитатой из книги «Золотой телёнок» прокомментировал попытки украинских разработчиков заработать на сообщениях об угрозе БПЛА. Президент произнёс фразу «Узнаю брата Колю». В произведении Ильи Ильфа и Евгения Петрова её произносил один из жуликов.