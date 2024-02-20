Москва, 20 февраля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил по аналогии с Днём здорового ребёнка учредить День здоровой мамы в поликлиниках. Об этом глава государства 20 февраля заявил на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

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«Вполне можно было бы учредить такой День здоровой мамы и на регулярной основе поддерживать женщин с новорожденными», — заявил Путин.

Президент пообещал обсудить это с главой Минздрава.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ноябре 2023 года назвал поддержку материнства и детства одними из главных приоритетов России. По словам президента, ключевыми стратегическими приоритетами являются улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей.