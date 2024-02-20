Москва, 20 февраля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Военнослужащим украинской армии, оставшимся в Крынках в Херсонской области, не стоит «плакать по рации» с просьбами к сослуживцам о помощи. Им следует сдаваться в плен российским бойцам, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава Минобороны доложил о взятии Крынок под контроль. Он также отметил, что российские солдаты проводят зачистку села, в подвалах ещё остаются украинские военные.

«Если кто-то остался — не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен», — сказал российский лидер.

Путин назвал действия украинской армии в районе Крынок бессмысленными с военной точки зрения. Он отметил, что военнослужащие ВСУ буквально лезли в ловушку, прорываясь в село, и продолжили это делать.

Глава государства также обсудил с Шойгу освобождение Авдеевки. Министр сообщил, что контроль над городом взяли при минимальных потерях, украинские военные бежали из него, бросая раненых и вооружение. Путин называл это безусловным успехом, который нужно развивать. Он подчеркнул, что личный состав, который будет продолжать наступать, должен быть хорошо подготовленным и обеспеченным всем необходимым.