Москва, 20 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Работы по комплексам «Пересвет», «Посейдон», «Сармат» находятся на завершающей стадии, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все знают, что у нас есть, и вы об этом открыто сказали в 2018 году в своём послании Федеральному собранию фактически на весь мир. Они (Запад — ред.) знают, что у нас на стадии завершения (работы — ред.) и по «Посейдону», и по «Пересвету», и по «Буревестнику», и по «Сармату», и по «Авангарду» завершена работа — два полка практически стоят на вооружении, на боевом дежурстве», — сказал Шойгу.

В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин рассказал о работе над новыми образцами вооружений, среди которых — гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард», лазерные установки «Пересвет», крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон».

В октябре прошлого года российский лидер сообщил о завершении работ над ракетной системой «Сармат». Путин отметил, что остается лишь завершить административно-бюрократические процедуры, а затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство. Также он заявил о проведении последнего успешного испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник».

26 января этого года Шойгу указал, что постановка стратегических ракетных комплексов (СРК) «Сармат» на боевое дежурство, а также передача ВКС РФ ракетоносцев Ту-160М и зенитных ракетных систем С-500 является основной задачей оснащения российских вооружённых сил в этом году.

«Сармат» — комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам, по оценкам специалистов, он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.

В мае 2022 года на тот момент вице-премьер, а ныне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что в российские войска начали серийно поставлять лазерный комплекс «Пересвет». По его словам, комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км.

В свою очередь беспилотник «Посейдон» довольно часто становится героем репортажей в западной прессе. Обозреватель издания Rebeliоn Хуанлу Гонсалес в своей статье отметил, что один российский беспилотный комплекс «Посейдон» может уничтожить сразу несколько штатов США. По мнению автора, применение ядерной ракеты комплекса может вызвать в океане радиоактивные цунами, что приведёт к катастрофичным последствиям. Также в статье отмечается, что «никто в здравом уме» не станет выступать против разнообразного ядерного арсенала России.

По словам военного политолога Андрея Кошкина, «Посейдон» действительно обладает очень мощным военным потенциалом — ядерная боеголовка способна развить скорость до 200 км/ч и находиться на труднодоступной глубине.