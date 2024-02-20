Москва, 20 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие дни приедет в Казань, где встретится с лидерами Киргизии, Казахстана и других государств.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я буквально завтра в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами», — заявил российский лидер, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

В Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года состоятся «Игры Будущего». В них примут участие более 260 опытных команд и более двух тысяч спортсменов из разных стран. Талисманом спортивного мероприятия стала жар-птица Мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 19 февраля заявил, что помимо президента Киргизии Садыра Жапарова, на «Игры Будущего» приедут лидеры и из других стран.

Позднее, 20 февраля, стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит Россию с рабочим визитом. Он примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.