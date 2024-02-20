Москва, 20 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Действиями украинской армии управляет штаб, находящийся за пределами республики, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они там создали какой-то штаб за рубежом, за границей Украины, который реально и планирует эти операции», — заявил Путин.

Министр обороны подтвердил это, отметив, что это не просто внешнее управление украинской армией, это «просто управление всеми силами».

Он добавил, что украинской армией фактически управляет НАТО. В ходе спецоперации стало очевидно, что военная наука Североатлантического альянса потерпела крах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868754" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с Министром обороны С Шойгу

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель начальника Генштаба российской армии Сергей Рудской рассказал, что военные НАТО под видом наёмников активно участвуют в боевых действиях в зоне СВО, в частности — в штурмовых отрядах.

Также их привлекли к управлению средствами ПВО, РСЗО, оперативно-тактическими ракетными комплексами. Кроме того, натовцев задействовали в подготовке военных операций ВСУ.