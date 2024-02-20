Действиями ВСУ управляет штаб за границами Украины, заявил Путин
Москва, 20 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Действиями украинской армии управляет штаб, находящийся за пределами республики, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
«Они там создали какой-то штаб за рубежом, за границей Украины, который реально и планирует эти операции», — заявил Путин.
Министр обороны подтвердил это, отметив, что это не просто внешнее управление украинской армией, это «просто управление всеми силами».
Он добавил, что украинской армией фактически управляет НАТО. В ходе спецоперации стало очевидно, что военная наука Североатлантического альянса потерпела крах.
Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель начальника Генштаба российской армии Сергей Рудской рассказал, что военные НАТО под видом наёмников активно участвуют в боевых действиях в зоне СВО, в частности — в штурмовых отрядах.
Также их привлекли к управлению средствами ПВО, РСЗО, оперативно-тактическими ракетными комплексами. Кроме того, натовцев задействовали в подготовке военных операций ВСУ.